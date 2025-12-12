SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito de Embu das Artes (SP), Hugo Prado (Republicanos), montou uma barraca em frente a um prédio da Enel para cobrar o retorno da energia após o apagão que atinge a Grande São Paulo desde quarta-feira.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito diz que adotou outras medidas antes de acampar no local. "Já protocolei ação na Justiça, já fiz reunião, já fiz todos os pedidos, nossa equipes estão nas ruas trabalhando, mas, se a Enel não der atenção pra esse problema, nós não vamos conseguir resolver. Então, ficarei aqui até que eles tomem vergonha na cara", afirmou.

Cidade é a que tem o maior percentual de imóveis sem energia. No momento, são 32.542 unidades sem luz, o que representa 28,58% de todos os clientes atendidos no município.

PMs aparecem em outro vídeo publicado por Prado conversando com ele. Ele disse que a Enel chamou os policiais.

NUNES COBRA INTERVENÇÃO

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), defendeu que o governo Lula (PT) encerre o contrato com a Enel. "A gente gostaria que o Governo Federal fizesse a intervenção na Enel, começasse o processo de caducidade, iniciasse o processo de contratar uma empresa que tenha a capacidade de atender as demandas da cidade de São Paulo. Essa empresa mente, não tem gente e não pode mais continuar aqui", criticou.

A concessão, fiscalização e regulação da energia é feita pela União. O contrato da distribuidora vence em 2028, mas a Enel quer prorrogar o acordo por mais 30 anos e aguarda decisão do Governo Federal.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) deve fiscalizar a Enel com rigor. No entanto, Alckmin não comentou diretamente o pedido de Nunes. "A Aneel deve fiscalizar a Enel de maneira rigorosa e agir de maneira rigorosa. Esse é o papel da agência. Ela tem um papel regulador e fiscalizador", afirmou.