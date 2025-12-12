A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, criticou nesta sexta-feira (12) a aprovação, pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do projeto de lei que extingue as cotas raciais nas universidades estaduais

Querem nos ver fora das universidades, mas as cotas abrem portas e nosso caminho é sem volta, afirmou.

Em seu perfil na rede social Instagram, Anielle afirmou que os deputados estaduais de Santa Catarina querem passar por cima da Constituição Federal. E lembra que os números comprovam que a política de cotas funciona e ajuda a reparar injustiças históricas.

Na mesma publicação, a ministra informou que o ministério está estudando as medidas cabíveis para impedir esse retrocesso absurdo.

O projeto de lei seguiu para a sanção do governador Jorginho Mello (PL).

O projeto põe fim à política de adoção de cotas e outras ações afirmativas nas instituições de ensino superior estaduais. O projeto aprovado ainda proíbe reserva de vagas ou qualquer outro mecanismo semelhante não apenas para estudantes, mas também para funcionários, inclusive docentes.

Em julgamento no ano de 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela constitucionalidade da política de cotas para negros e indígenas nas universidades.

A regra tem o objetivo de superar distorções sociais históricas, com base no direito à igualdade material e no princípio da proporcionalidade, diz o resultado do julgamento.

