SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Secretário de Segurança Urbana de São Paulo, Orlando Morando afirmou que as câmeras do Smart Sampa registraram 40 veículos da Enel circulando pelas ruas da capital entre as 11h de quarta-feira (10) e as 11h quinta (11), em meio aos estragos que deixaram até 2,2 milhões de paulistanos sem energia elétrica em decorrência de um vendaval.

À frente do Smart Sampa, Morando diz que o sistema de monitoramento por câmeras tem registros em seu banco de dados da placa de 1.385 vinculados à concessionária de energia.

"Só 40 carros rodam em um momento de caos nas primeiras 24 horas após o fator climático. É a prova de que a Enel não tem a menor responsabilidade com os milhões de habitantes, é uma empresa criminosa", afirmou o secretário da gestão Ricardo Nunes (MDB).

"Água, você compra no mercado. A energia elétrica você não tem opção de escolha e perde remédio, comida na geladeira. É um sequestro o que a Enel está fazendo", afirma Morando.

Em outro relatório, as câmeras do Smart Sampa na região do pátio da concessionária na Luz (centro) e em Socorro (zona sul) registraram a saída de 101 carros e a entrada de 84 carros durante 12 horas na quinta, entre as 6h e as 18h. Nos mesmos locais e endereços também foi registrada a entrada de 34 caminhões e a saída de 57.

A Enel afirmou, em nota, que mobilizou 1.600 equipes, sendo que cada uma tem dois funcionários, pelo menos, e o mesmo número de veículos para atender os clientes nas ruas.

"Vale lembrar que a base da Enel é toda a região metropolitana e não somente a cidade de São Paulo", disse a empresa.

"A companhia dispõe de um número maior de veículos e caminhões para que não ocorram atrasos na troca de turno entre as equipes. Os veículos são preparados e equipados nas bases a cada troca de turno entre as equipes."