SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores de São Paulo estão enfrentando dificuldades com a instabilidade de serviços das operadoras telefônicas após o vendaval.

As rajadas de vento de quase 100 km/h afetaram os serviços de telecomunicações, segundo a Anatel (Agência Nacional de Telefonia). Usuários relatam instabilidades na tarde de hoje em São Paulo, 48 horas após os fortes ventos que derrubaram árvores e galhos em toda a cidade.

Todas as operadoras receberam reclamações de lentidão e instabilidade -falta sinal e falha a internet. Clientes da Claro explicam que não conseguem fazer ligações ou acessar a internet. Usuários da Vivo enfrentam sinal fraco e relatam não conseguir acessar redes sociais ou mandar mensagens. Tim e Oi também estão falhando.

"A Vivo está há 48h sem sinal de internet móvel no meio de São Paulo", informou um usuário. Clientes já relatam mais de dois dias de instabilidade.

Anatel alega que a instabilidade é motivada pela indisponibilidade de energia elétrica. O órgão explicou que não houve danos diretos à infraestrutura das telecomunicações, como antenas e cabos.

"A Anatel confirma um impacto significativo no funcionamento de diversos sites de telecomunicações em todo o estado de São Paulo, observado em todas as operadoras. Esse cenário não decorreu de danos diretos à infraestrutura de telecomunicações - como antenas e cabos -, mas sim da indisponibilidade de energia elétrica necessária para alimentar esses sites", disse a Anatel, em nota

A Conexis Brasil Digital, associação que representa Claro, Vivo, Tim, Oi e demais operadoras, diz que a instabilidade é explicada pela ventania. As empresas dizem que é necessário o reestabelecimento da energia elétrica para a regularização do serviço.

As torres e antenas precisam de energia para funcionar. A Conexis fala que, apesar das antenas não terem sofrido prejuízo, com o desabastecimento prolongado há prejuízo à operação.

"Clientes de algumas regiões da cidade de São Paulo ainda enfrentam instabilidade nos serviços de telecomunicações devido à ventania que atingiu a cidade, causando quedas de árvores e o desabastecimento da rede de energia por tempo prolongado. Equipes seguem atuando para que o serviço seja retomado. As empresas reforçam que o restabelecimento da energia elétrica é essencial para a regularização do serviço de telecom", disse a Conexis.

Milhares de unidades consumidoras seguem sem energia elétrica na capital paulista. São 732.194 imóveis sem luz, 512.107 apenas em São Paulo.