SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo ajuizou, nesta sexta-feira (12), uma ação civil pública pedindo que a Justiça obrigue a Enel a reestabelecer imediatamente a energia elétrica em todos os lares afetados.

A Promotoria também pede que a empresa seja obrigada a informar, de forma clara e precisa, a estimativa de restabelecimento dos serviços em todos os endereços.

Na ação, o promotor Denilson de Souza Freitas requer, no caso de descumprimento, multa de R$ 200 mil por hora à concessionária.

Mais de 50 horas após terem ficado sem energia, milhares de moradores de São Paulo continuam sem previsão de retorno do serviço. A Enel passou a classificar esses casos como "alta complexidade" e não informa mais prazo para solucionar o problema.

Cerca de 700 mil imóveis ainda enfrentam a falta de energia elétrica no estado de São Paulo após a passagem de um ciclone extratropical. A Folha questionou a Enel sobre a falta de previsão para o retorno do serviço, mas não teve resposta.

O publicitário Leonardo Carvalho, 46, mora em frente à praça Olavo Bilac, em Campos Elíseos, região central da cidade, e conta que está sem energia desde as 10h de quarta-feira (10).

"No primeiro dia, a Enel ainda dava alguma previsão de retorno, que foi mudando de hora em hora. Agora, já não há nenhuma previsão e não consigo falar com nenhum atendente por telefone, no site só sou atendido por bots. É desesperador", conta.

A falta de luz não é o único problema. Sem energia, o bombeamento de água também está parado, e o problema pode continuar mesmo após o retorno da eletricidade.

Segundo a Sabesp, o abastecimento não volta imediatamente porque, com o sistema de bombeamento parado por horas, redes e reservatórios ficam despressurizados e precisam de tempo para serem recarregados.

A companhia afirma que, a partir da volta da luz, são necessárias até 24 horas para que o fluxo de água volte a se estabilizar. Locais mais altos e mais distantes dos reservatórios ?que dependem mais fortemente de bombas? são os que mais demoram.