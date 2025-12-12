RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem de 37 anos morreu nesta quinta-feira (11) após se engasgar durante uma atividade recreativa em um resort no interior de São Paulo. O caso ocorreu em um parque de diversões localizado na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, na altura do bairro Limoeiro, em São Pedro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de São Pedro, que apura as circunstâncias do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima sofreu um engasgamento e foi socorrida por volta das 16h40, sendo encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Pedro. Apesar do atendimento médico, o homem não resistiu e morreu na unidade.

Segundo relatos, o hóspede teria se engasgado com um pedaço de melancia durante uma competição recreativa promovida no local. A atividade consistia em premiar a pessoa que conseguisse comer o alimento mais rapidamente. A informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

Em nota, o São Pedro Thermas Resort informou que o hóspede participava de uma atividade recreativa coletiva quando passou mal e entrou em parada cardiorrespiratória. O resort afirmou que sua equipe acionou imediatamente os protocolos de emergência, prestou os primeiros socorros e solicitou atendimento médico. O homem foi encaminhado ao hospital ainda com vida, mas morreu após dar entrada na unidade.

O resort disse ainda que está em contato com a família da vítima e oferecendo apoio aos familiares. "Reiteramos nossa solidariedade e respeito aos familiares e amigos, preservando a privacidade de todos os envolvidos", informou a empresa.