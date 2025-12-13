SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo dos EUA retira Moraes e esposa da lista de sancionados da Lei Magnitsky, Justiça dá até 12 horas para Enel restabelecer energia em SP e outras notícias do dia na Folha para começar o seu sábado (13).

STF

Governo Trump retira Moraes e esposa da lista de sancionados com base na Lei Magnitsky. Após defender sanção, Eduardo Bolsonaro lamenta e culpa falta de unidade da direita no Brasil.

STF

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) manteve nesta sexta-feira (12), de forma unânime, a decisão do ministro Alexandre de Moraes no processo que determinou a perda do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), explica o repórter José Marques.

Banco Master

Toffoli manda retirar de CPMI material de celular de Daniel Vorcaro. Defesa pediu anulação de sigilos telemático, bancário e fiscal do dono do Master, mas foi negada.

Crise nos Correios

Garantidos pelo Tesouro, cinco bancos aceitam socorrer Correios com R$ 12 bilhões. Banco do Brasil, Caixa e Bradesco vão emprestar R$ 3 bi cada; Santander e Itaú financiarão R$ 1,5 bilhão cada.

Falta de luz

Dois dias de apagão: Enel diz que casos são de 'alta complexidade' e não dá mais previsão de volta da luz. Mais de 685 mil imóveis continuam sem energia após passagem de ciclone extratropical.

Supremo Tribunal Federal

Assessora é suspeita de direcionar emendas sob ordens diretas de Lira, diz decisão do STF. Defesa de Tuca diz que ela tem atuação técnica e apartidária; Lira não se manifesta.

Guerra comercial

Governo brasileiro avalia que tarifaço mexicano deve preservar setor automotivo. Impacto das sobretaxas ainda é difícil de prever; CNI diz que elas podem afetar US$ 1,7 bilhão em exportações.

Governo Lula

Alckmin diz que PL da Dosimetria reforça ideia de Justiça branda com crimes de 'colarinho branco'. Vice-presidente afirma que legislação atende a 'questão momentânea', o que não é bom.

Futebol

Após ascensão meteórica, Pyramids desafia o Flamengo no Intercontinental. Equipe egípcia mudou de patamar após troca de nomes e aportes bilionários. Vencedor do confronto vai duelar com o Paris Saint-Germain na decisão do torneio.

Mercado

Hopi Hari sai de recuperação judicial após 9 anos. Processo começou em 2016 em meio a crise financeira. Decisão diz que obrigações do grupo foram cumpridas; parque vê 'marco importante'.

Show

Barão Vermelho anuncia turnê de reencontro com formação original e Ney Matogrosso. Banda fez história no rock brasileiro nos anos 1980. Por ora, há shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, em abril e maio do ano que vem.