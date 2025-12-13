SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu na tarde desta sexta-feira (12) após a queda de uma árvore de grande porte sobre um ponto de ônibus na rua Arminda de Lima, no centro de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Outra pessoa que estava no local sofreu ferimentos e foi socorrida.

As duas vítimas aguardavam o transporte coletivo no momento em que a árvore caiu. A rua precisou ser interditada temporariamente para a retirada da árvore e limpeza do local.

A Defesa Civil fez uma vistoria no entorno do ponto de ônibus, onde há uma escola, para identificar o possível risco de novas quedas de árvores. Depois disso, a área foi liberada para a circulação de veículos e pedestres. Segundo a Defesa Civil, foi constatada a condição de segurança.

Outras duas pessoas morreram no estado de São Paulo devido às consequências do ciclone extratropical que atingiu o estado no início da semana.

O primeiro caso aconteceu na terça-feira (9), em Campos do Jordão. Um homem morreu após o deslizamento de um talude atingir sua casa durante a tempestade.

O segundo caso ocorreu na capital. Uma mulher foi atingida pelo desabamento de um muro no Jardim Sapopemba, na zona leste, na quarta-feira (10). Ela foi levada ao hospital geral do bairro, mas não resistiu.

Nesta sexta, até as 22h, o Corpo de Bombeiros registrou 186 chamados para quedas de árvores na capital e na região metropolitana. Houve também um chamado para alagamento.

Em Tupã, no interior, três árvores caíram em vias públicas e uma caiu sobre um carro estacionado nesta sexta. Houve a queda também de dois postes de energia elétrica.

A Defesa Civil alerta para a continuidade do tempo instável nos próximos dias por causa da passagem lenta de uma frente fria sobre o território paulista. Há previsão de chuva, raios, rajadas de vento e chance isolada de granizo.

Os cuidados recomendados são evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores, manter distância de estruturas metálicas e ter cuidado em relação a quedas de energia e objetos arremessados pelo vento.