SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 4.4 assustou os moradores de Araxá, no triângulo mineiro, na noite desta sexta-feira (12). O tremor foi registrado às 22h10 e foi sentido em vários pontos da cidade.

A Defesa Civil informou que não há registro de danos materiais ou feridos.

Segundo a prefeitura, as mineradoras da cidade foram acionadas e informaram que as barragens estão estáveis. Como medida de prevenção, a situação das barragens é acompanhada para verificar possíveis alterações estruturais depois do tremor.

Uma moradora relatou ter sentido a casa tremer na zona rural. Ela e o marido ficaram encostados nas paredes do imóvel até o terremoto passar.

Em nota, a prefeitura alertou para a circulação de informações falsas, incluindo áudios e mensagens com vozes alteradas por inteligência artificial.

A Defesa Civil apontou a possibilidade de novos tremores e orientou a população a manter a calma e procurar locais seguros em casos de novos abalos sísmicos.

VEJA AS ORIENTAÇÕES:

Dentro de casa

- Mantenha a calma e permaneça no local durante o tremor. Afaste-se de janelas, vidros, espelhos, prateleiras e objetos que possam cair. Proteja a cabeça e o pescoço e procure abrigo sob uma mesa resistente ou junto a uma parede interna, em local seguro. Não utilize elevadores. Na rua

- Vá para um local aberto, longe de fachadas, postes, árvores, marquises e fiações. Evite permanecer perto de muros e estruturas com risco de queda. Dirigindo

- Reduza a velocidade com segurança e pare em local aberto, longe de pontes, viadutos e construções. Permaneça no veículo até o tremor passar.