SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim nesta sexta-feira (13) alertando para a possibilidade de tempestades em todo o estado de São Paulo entre este sábado (13) e terça-feira (16), com previsão de chuva forte, tempestades, ventos intensos e granizo em várias regiões.

Em vídeo nas redes sociais, a tenente Ludmyla Alcântara informou que, devido à passagem de uma frente fria lenta pelo estado, a previsão é de acumulados muito altos de chuva nas regiões de Presidente Prudente, Araraquara, Sorocaba, Marília, Campinas, Itapeva e Registro.

Na região metropolitana de São Paulo, a previsão é de acumulados altos.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o sábado ainda deve começar com sol entre nuvens e temperaturas variando de mínimas de 19°C a máximas de 26°C na Grande São Paulo.

"A propagação da baixa pressão muda o tempo no decorrer do dia, provocando chuvas na forma de pancadas. Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que mantém elevado o risco para formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo", destaca o CGE.

No domingo (14), a frente fria deve permanecer praticamente parada na costa paulista, mantendo o tempo fechado e a chuva frequente ao longo do dia. Os volumes tendem a subir gradualmente, deixando o solo encharcado. O risco de alagamentos e deslizamentos fica maior, especialmente em municípios mais suscetíveis. A orientação é que a população acompanhe os avisos oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil.

Na segunda-feira (15), o sistema começa a avançar lentamente em direção ao Rio de Janeiro, mas ainda mantém chuva persistente em várias regiões do Estado. Os acumulados continuam aumentando e o solo permanece bastante úmido. O risco de transtornos segue elevado, exigindo atenção redobrada de quem vive em áreas sujeitas a deslizamentos ou pontos de alagamento.

Terça-feira (16) a frente fria continua avançando para o Rio de Janeiro e favorece a entrada de ventos úmidos do mar. Essa circulação mantém a chuva na faixa leste do Estado, com acumulados em aumento. Como o solo já estará saturado pelos dias anteriores, o risco de transtornos generalizados, como deslizamentos, por exemplo, se torna ainda mais alto.

Acumulados de chuva previstos

Muito altos

Regiões de Presidente Prudente e Marília

Regiões de Bauru e Araraquara

Regiões de Campinas e Sorocaba

Regiões de Itapeva e Registro

Acumulados altos

Baixada Santista

Vale do Paraíba

Serra da Mantiqueira

Litoral Norte

Região Metropolitana de São Paulo

Região de Ribeirão Preto

Região de Franca

Região de Barretos

Acumulados médios

Regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba.

"A Defesa Civil manterá um esquema de monitoramento permanente e prontidão 24h por dia durante todo este fim de semana. O órgão estabelece contato permanente com as concessionárias de energia e agências envolvidas na resposta a desastre, com o objetivo de integrar as equipes, otimizar as ações e diminuir o tempo resposta no atendimento de ocorrências", diz o órgão estadual.