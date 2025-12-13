CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O Hospital do Graacc, referência no tratamento de câncer infantojuvenil, começa nesta segunda-feira (15) sua programação especial de Natal para crianças e adolescentes internados ou em acompanhamento.

A iniciativa ocupa os corredores e salas onde ocorrem quimioterapias e consultas com apresentações artísticas, chegada do Papai Noel, entrega de presentes e decoração temática, esforços para que a data seja vivida com um pouco mais de normalidade por quem passa as festas dentro da instituição.

Tammy Allersdorfer, superintendente de desenvolvimento do Graacc, explica que o objetivo é oferecer conforto e acolhimento a famílias que, por causa do tratamento oncológico, celebram a data no hospital.

As atividades se estendem até o dia 25, quando será servido o almoço de Natal, encontro que deve reunir pacientes, irmãos, pais, voluntários e funcionários.

Allersdorfer ressalta que celebrações como essa integram a rotina do hospital e fazem parte da política de humanização do cuidado. "Faz parte do DNA do Graacc oferecer humanização no tratamento. Todo ano nós fazemos celebrações de Páscoa, de Natal, Dia das Crianças, todas as atividades possíveis. Os resultados são crianças ansiosas para ir ao hospital, reencontrar os amigos, para viver, enfim, esse momento único do ano de maneira especial", diz a superintendente.

Segundo a instituição, essas ações ajudam a construir memórias positivas em pacientes e responsáveis e contribuem para a adesão ao tratamento.

A unidade também firmou, em setembro, uma parceria com os Doutores da Alegria. Palhaços profissionais visitam o hospital duas vezes por semana e atuam na criação de momentos de leveza para crianças e familiares durante esperas e internações.

Nesta segunda, entre os destaques da programação, está o Balé nas Alturas, uma companhia de dança que chega ao hospital por rapel para realizar o espetáculo. Trata-se de uma das atrações mais esperadas da programação, segundo a superintendente.

Ainda na segunda, Reynaldo Gianecchini, embaixador da instituição, faz visita às crianças. Em 2011, o ator recebeu o diagnosticado de linfoma não Hodgkin e passou por tratamento contra a doença.

Localizado na Vila Clementino, zona sul de São Paulo, o Graacc é um dos maiores centros de oncologia pediátrica da América Latina e recebe pacientes de todos os estados e de alguns países vizinhos. Foi a primeira instituição brasileira dedicada ao câncer infantojuvenil a obter a certificação da Joint Commission International (JCI), selo reconhecido em qualidade e segurança hospitalar.

Segundo dados fornecidos pelo hospital, o índice de cura gira em torno de 80% e a satisfação entre pacientes e familiares é próxima de 85%. Em 2024, a unidade acompanhou cerca de 3.875 pacientes, realizou 222 mil consultas, 10,5 mil sessões de quimioterapia, 4.330 sessões de radioterapia e 94 transplantes de medula óssea. O hospital afirma que uma parte expressiva do público atendido vem de famílias de baixa renda, para as quais a instituição oferece acompanhamento médico e apoio social.

Veja a programação

Segunda (15)

10h30 - Visita do embaixador do Graac, o ator Reynaldo Gianecchini

11h30 - Rapel com Balé nas Alturas, Cia Base

12h - Chegada do Papai Noel

12h às 13h - Interação do Papai Noel com pacientes

Terça (16)

Personalização da árvore de Natal do Graac com mensagens dos pacientes

Quarta (17)

A partir das 9h: entrega de presentes para os pacientes do GRAACC com a presença do Papai Noel

Quinta (18)

A partir das 10h: visita da atriz Maria Melilo, como Mamãe Noel, distribuindo presentes aos pacientes

Sexta (19)

A partir das 9h: entrega de presentes para os pacientes com a presença do Papai Noel

Quarta (24)

A partir das 19h: visita do Papai Noel aos pacientes internados, com distribuição de presentes

Quinta (25)

A partir das 12h: almoço natalino com pacientes em tratamento, com distribuição de presentes