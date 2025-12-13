SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caseiro de 54 anos, que trabalhava em uma residência, no Morumbi, zona oeste de São Paulo, foi preso neste sábado (13) sob suspeita de matar a mulher, de 53 anos. O homem fugiu, mas foi capturado em Santa Catarina.
De acordo com o registro da Polícia Militar, o proprietário da casa, na rua Wilton Paes de Almeida, sentiu falta do casal de caseiros. Ao procurá-los, encontrou a mulher caída no chão, já morta. Imediatamente, ele acionou a Polícia Militar.
Segundo a PM, o crime teria ocorrido na noite de sexta-feira (12). O suspeito, que seria de Santa Catarina, não estava no local, assim como seu carro.
Durante as buscas, a PM consultou a placa do carro e verificou, por meio do sistema Muralha Paulista, que o veículo havia seguido em direção a Santa Catarina pela rodovia Régis Bittencourt.
A PM paulista comunicou a PM catarinense, que iniciou as buscas pela região e localizou o homem, que foi preso na cidade de Irani, a cerca de 500 km de Florianópolis. Ele teria confessado o crime, segundo a polícia local.
A SSP (Secretaria da Segurança Pública) paulista disse que ele será encaminhado para a Delegacia de Concórdia, também em Santa Catarina. A autoridade policial solicitou exames periciais.