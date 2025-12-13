RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma área do morro Santo Amaro, na zona sul do Rio de Janeiro, passou a concentrar crianças, adolescentes e moradores em torno do skate, da arte e de atividades culturais. Inaugurado em março deste ano, o Santo Amaro Skatepark é o espaço mais recente de um trabalho comunitário que o Instituto Ademafia desenvolve na região há cinco anos.

Criado no próprio morro, o instituto chega à marca de meia década com atuação contínua na comunidade e promoveu neste sábado (13) um evento aberto para celebrar sua trajetória. Segundo a organização, mais de 300 crianças e adolescentes já participaram das atividades desde a fundação.

Antes mesmo da construção do skatepark, o Ademafia já atuava com aulas de skate em espaços improvisados, oficinas educativas e ações culturais. O novo equipamento, erguido em mutirão com moradores, parceiros e voluntários, passou a reunir essas iniciativas em um ponto fixo, ampliando o acesso e a frequência das atividades.

A presença constante de ações comunitárias ganha ainda mais significado à luz de episódios recentes que marcaram a vida no morro, como a morte do jovem Herus Guimarães Mendes, de 23 anos, durante uma operação policial realizada em meio a uma festa junina comunitária, no início de junho. O caso gerou comoção entre moradores e protestos de familiares e organizações de direitos humanos.

Sem perder a dimensão da dor, iniciativas locais como o Instituto Ademafia seguem apostando na ocupação do espaço público de forma criativa e positiva. "Isso não é sobre um instituto, é sobre um território inteiro que cria junto. A força está na comunidade", diz Ademar Lucas, idealizador do projeto.

Além das atividades regulares, o instituto organiza exposições, rodas culturais, campeonatos de skate e apresentações musicais, envolvendo crianças e adolescentes também na organização das ações. A proposta é fortalecer vínculos, ampliar o acesso à cultura e criar espaços de convivência dentro da própria comunidade.

A celebração dos cinco anos acontece ao longo deste sábado, com programação no entorno do Santo Amaro Skatepark. Estão previstas atividades esportivas, oficinas criativas, exposições de arte e fotografia, apresentações musicais, roda cultural e exibição de documentário, reunindo moradores, jovens e coletivos parceiros.