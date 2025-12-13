SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O ex-deputado estadual Marcell Moraes (PSDB-BA) foi preso na noite desta sexta-feira (12) em um condomínio de luxo no bairro do Comércio, em Salvador. Ele é suspeito de ameaçar a namorada, agredi-la verbalmente, danificar o veículo da vítima e arremessar o celular dela na praia.

A prisão aconteceu após a Polícia Militar ter sido acionada para averiguar uma denúncia de violência no condomínio. O ex-deputado foi detido e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

De acordo com a Polícia Civil, Moraes foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria e dano no âmbito da violência doméstica.

Ele prestou depoimento à polícia, foi liberado após o pagamento de fiança e responderá ao processo em liberdade. A Polícia Civil afirma que seguirá investigando o caso.

Em um vídeo publicado em uma rede social, Marcell Moraes afirmou que teve uma discussão com a namorada, com quem se relacionava havia quatro anos, mas negou agressão ou ameaça.

"Não houve agressão, apenas divergências e insultos", afirmou o ex-deputado, destacando que ambos romperam o relacionamento.

Marcell Moraes foi deputado estadual pela Bahia entre 2015 e 2020, tendo como principal pauta a defesa dos animais. Antes, foi vereador em Salvador.

Em 2020, teve o mandato de deputado cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que determinou sua inelegibilidade por oito anos.

Ele foi condenado por abuso de poder econômico e propaganda eleitoral antecipada após organizar eventos com atendimento veterinário gratuito em municípios do estado.