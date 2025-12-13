SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Bernardo Leal Annes Dias, baleado na megaoperação que deixou 122 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, recebeu alta neste sábado (13) após 45 dias de internação.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o policial sendo aplaudido por colegas e por parte da equipe médica ao sair do hospital. Em uma cadeira de rodas, ele usava um distintivo da polícia.

Dias teve uma das pernas amputadas após ser baleado durante a Operação Contenção. O disparo atingiu a veia femoral de uma das pernas do policial, que atua na Delegacia de Repressão a Entorpecente.

Na ocasião, ele foi levado para o hospital estadual Getúlio Vargas e depois transferido para uma unidade de saúde particular, onde permaneceu internado.

Na última quinta-feira (11), ele recebeu a visita do secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, e foi homenageado com a Medalha Coragem, honraria concedida a policiais civis atingidos por disparos em confronto.

A Operação Contenção foi realizada no dia 28 de outubro e se tornou a mais letal do país. Ela foi feita em conjunto pelas polícias após decisão da 42ª Vara Criminal da capital.

Investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro descreveu uma estrutura hierárquica e armada do Comando Vermelho no Complexo da Penha e em comunidades próximas, com uso de tortura, controle armado de moradores e expansão violenta do tráfico em áreas dominadas por milícias.

Foram mais 12 horas de tiroteios e, na manhã após a operação, moradores retiraram 63 corpos da mata. No dia da ação, outros corpos já haviam sido retirados pela polícia.