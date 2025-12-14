O início da última quinzena de 2025 tem como destaques nomes históricos da cultura nacional e também datas de reflexões sociais no Brasil e no mundo.

No dia 16 de dezembro, celebra-se o nascimento de Olavo Bilac, há 160 anos. Conhecido como o príncipe dos poetas brasileiros, Bilac deixou marcas na literatura parnasiana no país. Guerra Civil Iugoslava: Acordo de Dayton é assinado em Paris pelos líderes da República Federal da Iugoslávia, Croácia e Bósnia Herzegovina (30 anos) Dia Nacional de Combate à Pobreza - comemoração no Brasil, instituída pela Lei nº 11.172, de 6 de setembro de 2005

Morte do escrivão português Pero Vaz de Caminha (525 anos) - fez parte da frota de Pedro Álvares Cabral, navegador português que reivindicou a posse das terras do Brasil em nome de Portugal, e foi responsável por descrever as primeiras impressões na chegada ao país, em 1500

Usina Nuclear de Chernobil é desligada (20 anos)

Dia Nacional da Economia Solidária

Dia Internacional do Chá - começou como uma resposta à crise da indústria do chá em 1998. Tem como finalidade chamar atenção para os problemas da produção do chá que os trabalhadores das plantações enfrentam

Dia do Arquiteto e Urbanista - em homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data

Primeira transmissão da Rádio Nacional do Alto Solimões (19 anos)