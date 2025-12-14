SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil resgatou neste sábado (13) três crianças e outros moradores que ficaram ilhados em residências após o transbordamento da Lagoa das Flores, no Jardim América, em Araçatuba, interior de São Paulo.

Seis pessoas foram resgatadas sem ferimentos ou necessidade de atendimento médico ?além das três crianças, duas idosas e uma pessoa com dificuldade de locomoção e problemas respiratórios. A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Segurança Pública da cidade.

O transbordamento foi provocado por chuvas fortes que atingiram a cidade nos últimos dias. A água invadiu casas do bairro e, por isso, houve a necessidade de remoção preventiva dos moradores.

A média de chuva em dezembro em Araçatuba é de 189,9 mm. Até agora o acumulado foi de 184,5 mm, um volume próximo à média histórica do período.

Em todo o município, ao menos 60 casas foram alagadas neste sábado. O local mais afetado foi o Jardim América, na região da Lagoa das Flores, onde uma bomba elétrica automatizada não conseguiu reduzir a vazão da água.

Por causa das condições climáticas, a prefeitura cancelou o evento gastronômico Comida de Boteco, que seria realizado no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado, e um show gratuito do grupo Demônios da Garoa. Também foi cancelado o Presépio Vivo, parte da programação de Natal em uma praça da cidade.

Em Campinas, dez árvores caíram por causa da chuva, acompanhada de vendaval, neste sábado. Uma delas caiu sobre a rede elétrica. Um muro desabou e atingiu parte dos fundos de quatro casas. Os imóveis foram parcialmente interditados pela Defesa Civil. Os rios Capivari e Atibaia atingiram o nível de emergência, mas não extravasaram.

Quarenta casas ficaram alagadas na Comunidade da Locomotiva, na Vila Mariana, em Ribeirão Preto. Além disso, um carro com três pessoas ficou submerso na avenida Doutor Francisco Junqueira, no Jardim Macedo. Os ocupantes foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.