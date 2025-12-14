SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cresce preocupação de brasileiros com segurança, esquerda volta às ruas contra Congresso e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (14).

Datafolha

Atrás de saúde, segurança supera economia e vira principal problema do país para 16% da população, aponta pesquisa Datafolha. Operações que revelaram poder de facções, crimes domésticos e golpes explicam aumento, dizem especialistas.

Política

Esquerda tenta repetir fórmula e volta às ruas neste domingo (14) contra Congresso e PL da Dosimetria. Caetano Veloso anunciou que se apresentará novamente no ato deste domingo (14), no Rio de Janeiro.

Polícia Federal

Operações da PF incomodam Congresso e ampliam atrito com governo e STF. Parlamentares do centrão responsabilizam aliados de Lula por avanço de investigações.

Cotidiano

Justiça dá até 12 horas para Enel restabelecer energia a todos os clientes; empresa prevê retorno até fim do domingo. Decisão afirma que volta da luz deve ser feita em até 4 horas para unidades médicas e pessoas com necessidades especiais.

Mundo

Chile decide hoje se elege candidato favorito de ultradireita ou comunista. Ex-ministra de Boric terminou primeiro turno na frente, mas pesquisas mostram que situação se inverte agora.

Austrália

Atirador abre fogo e mata ao menos 2 pessoas em universidade dos EUA. Outras oito pessoas ficaram feridas, segundo autoridades; atirador não havia sido capturado.

Esporte

Flamengo passa pelo Pyramids e encara o PSG na decisão do Intercontinental. Duelo contra a equipe francesa será na quarta-feira (17), às 14h (de Brasília).

Economia

Mercado de palestras dispara, e empresário planeja cobrar R$ 1 milhão em 2026. Flávio Augusto, considerado o mais caro do país, diz que lógica do setor é 'exatamente a mesma' do entretenimento.

Ilustrada

Morre Haroldo Costa, ator, diretor e especialista em Carnaval, aos 95 anos. No Teatro Experimental do Negro, estrelou peças como 'Orfeu da Conceição' e 'O Auto da Compadecida'.