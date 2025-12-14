O artista tinha 18 anos quando fez sua primeira exposição. Embora seja, em boa parte, referente à produção mais recente, a mostra traz trabalhos que foram destaque nas décadas de 1960 e 1970. A rejeição à ditadura militar está presente no trabalho em Viu...! de 1968, período relevante em sua carreira.

Meu trabalho acabou ganhando identidade muito política, porque estavamos vivendo uma ditadura militar com coerção de tudo quanto é tipo e limitações grandes de ação, afirmou., em entrevista à Agência Brasil,

Salvador lembrou sua participação na Bienal de São Paulo com obras contestatórias na década de 60, ressaltando que ele e a família sempre foram antifascistas.

Como resistência, ele usou em seu trabalho a forma de cartaz de cinema e de história em quadrinhos para mandar as mensagens.

Foi o momento que utilizei minha linguagem plástica como afirmação de algumas ideias, disse.

Na década de 70, mudou o rumo para um discurso mais ligado à ecologia, ao ficar amigo do paisagista Roberto Burle Marx e do arquiteto Oscar Niemeyer. Existe um fator importante que é a natureza brasileira, difusa, maravilhosa e múltipla, onde as cores são vibrantes.