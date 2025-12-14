SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça autorizou na última sexta-feira o leilão dos bens apreendidos da influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, como carros de luxo, eletrônicos e maquinário agrícola. Karol Digital, como é conhecida, é suspeita de movimentar R$ 217 milhões com jogos ilegais.

Os carros de luxo de Karol Digital farão parte do leilão. Um Mclaren Artura, de R$ 3 milhões, e um Porsche avaliado em R$ 979 mil foram apreendidos em uma operação policial em agosto, quando a influenciadora foi presa na Operação Fraus, da Polícia Civil.

Os bens estão sob custódia do Estado. A alienação antecipada servirá para "evitar a deterioração e a desvalorização do patrimônio apreendido", disse em nota a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins. A demora processual "não pode resultar na perda do valor dos ativos, sobretudo quando já demonstrada a dificuldade de manutenção e o risco concreto de desvalorização."

O dinheiro ficará depositado em uma conta judicial até o final da ação penal. Em caso de condenação definitiva, Karol Digital perderá os bens.

A reportagem procurou a defesa da influenciadora, mas não recebeu resposta até o momento. O espaço segue aberto.

A prisão da influenciadora

Karol Digital ficou na prisão até novembro, quando pôde seguir para o regime domiciliar. Ela foi presa no dia 22 de agosto em um condomínio de alto padrão em Araguaína, região norte do Tocantins, com o namorado Dhemerson Rezende Costa.

O casal foi preso por suspeita de exploração ilegal de jogos de azar. Eles também respondem por crime contra a economia popular, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

No dia 28 de novembro, ela deixou a Unidade Penal Feminina de Ananás. Foi quando o STJ (Superior Tribunal de Justiça) autorizou sua prisão domiciliar, enquanto seu namorado foi levado para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína.

Karol é suspeita de promover plataformas ilegais e simular ganhos em apostas para seus seguidores. Ela cobrava até R$ 30 mil para divulgar sites de jogos, o que ela sempre negou, diz a polícia.

Ela teria movimentado R$ 217,6 milhões de 2019 a 2024. A influenciadora é suspeita de movimentar 30 contas bancárias em 13 instituições, algumas com depósitos de R$ 37 milhões recebidos de plataformas ilegais.

A polícia apreendeu sete carros de luxo de Karol Digital e imóveis. Um deles é a "Mansão da Digital", onde ocorreu um reality show. Outra propriedade é uma fazenda para criação de bovinos e cavalos avaliada em R$ 8 milhões.