SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha transmite neste domingo (14), a partir das 19h, o comentário ao vivo sobre o primeiro dia da segunda fase da Fuvest 2026, que reúne as provas de língua portuguesa, literatura e gramática, além da redação, que, nesta edição, adota um novo formato com dois gêneros textuais à escolha do candidato.

A correção e análise ficarão a cargo dos professores do Grupo Educacional Farias Brito, instituição cearense que liderou o ranking nacional do Enem 2024. A mediação será da repórter Priscila Camazano.

Durante a transmissão, que será exibida nesta página e no canal do Youtube da Folha, os docentes vão analisar o nível de dificuldade da prova, discutir as características da nova redação.

No mesmo horário, será divulgado um gabarito extraoficial com as respostas esperadas, acompanhado dos comentários dos professores.

O tema da redação também será debatido, com sugestões sobre como o estudante poderia ter desenvolvido o texto e qual dos dois gêneros propostos ?o dissertativo-argumentativo ou o alternativo? seria a melhor escolha, de acordo com o perfil de cada candidato.

Na segunda-feira (15), haverá uma nova transmissão ao vivo, comentando as 12 questões discursivas de disciplinas específicas do segundo dia da prova, que variam conforme o curso escolhido.

Calendário vestibular Fuvest 2026

- 2ª Fase: 14 e 15 de dezembro

- Abertura dos portões: 12h

- Fechamento dos portões: 13h

- Início das provas: 13h

- Provas de competências específicas de música: 9 e 12 de dezembro

- Provas de competências específicas de artes visuais: 11 de dezembro

- Prova de competências específicas de artes cênicas: 5 e 9 de dezembro

- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026