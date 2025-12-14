SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de flores artificiais na Mooca, zona leste de São Paulo, na manhã deste domingo (14).

Segundo os bombeiros, não há informações sobre possíveis vítimas.

A loja H8 Flores e Plantas Artificiais fica na Alameda Rubião Junior, é importadora, e só vendo no atacado.

O fogo começou por volta das 7h30, segundo os bombeiros, que atuam com 19 viaturas no local. As chamas ficaram intensas rapidamente e a coluna de fumaça pôde ser vista de longe.

Algumas quadras nas imediações estão interditadas para o trabalho da corporação.

A loja estava fechada. A reportagem entrou em contato por telefone e redes sociais, mas não houve resposta até a publicação deste texto.