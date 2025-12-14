SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest apresentou neste domingo (14) aos candidatos o tema "O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado?" na redação do vestibular 2026. A proposta fez parte do primeiro dia da segunda fase do exame, que também teve dez questões discursivas de língua portuguesa, literatura e gramática.
Nesta edição, além da redação dissertativo-argumentativa, os candidatos puderam optar pela produção de um texto no gênero carta. A escolha entre dois gêneros estreou neste vestibular e faz parte do novo modelo de redação adotado pela Fuvest.
Na proposta alternativa, o candidato deveria escrever uma carta dirigida a uma pessoa fictícia que o havia acusado injustamente de um comportamento moralmente condenável, expondo os motivos para conceder ou negar o perdão.
A coletânea de apoio reuniu textos literários, jornalísticos e artísticos que abordam o tema sob diferentes perspectivas, incluindo trechos de obras de ficção, poesia, música, uma fotografia jornalística e um texto de análise, usados como base para reflexão.
Os textos de apoio à redação foram:
- "Súplica de oficial nazista provoca reflexão sobre limites do perdão", de Juliana de Albuquerque;
- "Tudo é Rio", de Carla Madeira;
- o poema Mar Novo, de Sophia de Mello Breyner Andresen;
- a fotografia "Cessar-fogo em Gaza permite o regresso à casa", de Abdel Kareem Hana/AP;
- a música "Tá Perdoado", de Arlindo Cruz;
- um trecho do livro Iaiá Garcia, de Machado de Assis.
A redação conta 50 pontos, e as dez questões de língua portuguesa, literatura e gramática valem, juntas, outros 50 pontos.
Ao todo, 30.787 candidatos se classificaram para a segunda fase. Os exames são aplicados em 680 salas distribuídas por 36 escolas de 22 cidades da capital, da região metropolitana, do interior e do litoral paulista.
Os portões foram abertos ao meio-dia e fechados às 13h, horário em que começou a prova. O tempo máximo para resolução é de quatro horas.
Veja os temas de redação das últimas edições da Fuvest
Ano Tema
2026 O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado?
2025 As relações sociais por meio da solidariedade
2024 Educação básica e formação profissional: entre a multitarefa e a reflexão
2023 Refugiados ambientais e vulnerabilidade social
2022 As diferentes faces do riso
2021 O mundo contemporâneo está fora de ordem?
2020 O papel da ciência no mundo contemporâneo
2019 A importância do passado para a compreensão do presente
2018 Devem existir limites para a arte?
2017 O homem saiu de sua menoridade?
2016 As utopias: indispensáveis, inúteis ou nocivas?
2015 "Camarotização" da sociedade brasileira: a segregação das classes sociais e a democracia