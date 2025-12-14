SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest apresentou neste domingo (14) aos candidatos o tema "O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado?" na redação do vestibular 2026. A proposta fez parte do primeiro dia da segunda fase do exame, que também teve dez questões discursivas de língua portuguesa, literatura e gramática.

Nesta edição, além da redação dissertativo-argumentativa, os candidatos puderam optar pela produção de um texto no gênero carta. A escolha entre dois gêneros estreou neste vestibular e faz parte do novo modelo de redação adotado pela Fuvest.

Na proposta alternativa, o candidato deveria escrever uma carta dirigida a uma pessoa fictícia que o havia acusado injustamente de um comportamento moralmente condenável, expondo os motivos para conceder ou negar o perdão.

A coletânea de apoio reuniu textos literários, jornalísticos e artísticos que abordam o tema sob diferentes perspectivas, incluindo trechos de obras de ficção, poesia, música, uma fotografia jornalística e um texto de análise, usados como base para reflexão.

Os textos de apoio à redação foram:

- "Súplica de oficial nazista provoca reflexão sobre limites do perdão", de Juliana de Albuquerque;

- "Tudo é Rio", de Carla Madeira;

- o poema Mar Novo, de Sophia de Mello Breyner Andresen;

- a fotografia "Cessar-fogo em Gaza permite o regresso à casa", de Abdel Kareem Hana/AP;

- a música "Tá Perdoado", de Arlindo Cruz;

- um trecho do livro Iaiá Garcia, de Machado de Assis.

A redação conta 50 pontos, e as dez questões de língua portuguesa, literatura e gramática valem, juntas, outros 50 pontos.

Ao todo, 30.787 candidatos se classificaram para a segunda fase. Os exames são aplicados em 680 salas distribuídas por 36 escolas de 22 cidades da capital, da região metropolitana, do interior e do litoral paulista.

Os portões foram abertos ao meio-dia e fechados às 13h, horário em que começou a prova. O tempo máximo para resolução é de quatro horas.

Veja os temas de redação das últimas edições da Fuvest

Ano Tema

2026 O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado?

2025 As relações sociais por meio da solidariedade

2024 Educação básica e formação profissional: entre a multitarefa e a reflexão

2023 Refugiados ambientais e vulnerabilidade social

2022 As diferentes faces do riso

2021 O mundo contemporâneo está fora de ordem?

2020 O papel da ciência no mundo contemporâneo

2019 A importância do passado para a compreensão do presente

2018 Devem existir limites para a arte?

2017 O homem saiu de sua menoridade?

2016 As utopias: indispensáveis, inúteis ou nocivas?

2015 "Camarotização" da sociedade brasileira: a segregação das classes sociais e a democracia