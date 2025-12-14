SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um policial militar reformado sacou uma arma em um vagão do metrô de Salvador após se envolver em uma discussão. O caso aconteceu por volta das 15h deste sábado (13) na altura da estação Tamburugy, na avenida Paralela.

Testemunhas afirmam que a discussão começou após um vendedor ambulante ter anunciado seus produtos dentro do vagão, o que é proibido pelas normas internas do metrô. O policial teria discutido com o ambulante e um grupo de jovens que estava no local.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra que ele saca uma arma e a segura com a mão esquerda, apontando para baixo. Outros vídeos mostram ele sendo retirado do vagão e metrô e imobilizado por um jovem. Uma mulher que estava com o policial também foi imobilizada.

Em nota, o Metrô Bahia informou que seguranças foram acionados para intervir em um desentendimento entre clientes. A Polícia Militar foi acionada e não houve registro de feridos.

A Polícia Militar da Bahia informou que foi acionada após receber a denúncia de um homem armado na estação do metrô e confirmou a ocorrência ao chegar ao local.

O homem foi posteriormente identificado como um policial militar reformado, que teria se envolvido em um desentendimento, ocasião em que sua arma de fogo teria sido furtada. Um suspeito foi localizado, abordado e detido em posse da arma.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que registrou um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de ameaça. Os envolvidos foram ouvidos e responderão ao processo em liberdade.