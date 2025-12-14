SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 35 anos suspeito de extorquir turistas no Aeroporto Internacional de Guarulhos foi preso neste sábado (13) no porto de Santos, no litoral paulista, quando desembarcava de um cruzeiro.

Segundo as investigações, o suspeito oferecia transporte clandestino para passageiros, sobretudo estrangeiros, no desembarque do aeroporto. As vítimas eram submetidas a cobranças abusivas e intimidatórias, incluindo ameaças de retenção de bagagens para forçar o pagamento. Ele usava veículos alugados para cometer os crimes, segundo a polícia.

O suspeito era investigado em inquérito policial instaurado pela 3ª Deatur (Delegaca de Polícia de Atendimento ao Turista) e já havia sido indiciado pelo crime de estelionato. A investigação permitiu identificar o embarque do procurado na chegada em Santos.

Segundo a Polícia de São Paulo, os policiais encontraram entorpecentes na bagagem do homem. Ele foi encaminhado à cadeia pública do 5º Distrito Policial de Santos, onde permaneceu para a audiência de custódia.

