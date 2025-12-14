SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest aplicou neste domingo (14) as provas do primeiro dia da segunda fase do vestibular 2026, com dez questões discursivas de língua portuguesa, literatura e gramática. Também foi aplicada a redação, cujo tema era "O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado".

Confira ao vivo a análise da prova As questões abordaram assuntos ligados à crise climática, fotografia e literatura brasileira, com destaque para a obra do fotógrafo Sebastião Salgado, morto neste ano, e para os livros obrigatórios da lista do vestibular.

Uma das perguntas apresentou a fotografia Serra Pelada (1986), incluída pelo New York Times em uma lista das 25 fotos que definem a modernidade desde 1955. O enunciado também trouxe um trecho de entrevista concedida pelo fotógrafo. A partir da leitura do texto e da observação da imagem, o candidato deveria explicar por que Salgado considera a fotografia uma forma de memória coletiva e discutir o significado da palavra "artistismo", utilizada por ele na entrevista.

Outra questão abordou a crise climática, com base em uma charge do cartunista Jean Galvão, publicada na Folha. O enunciado pedia a análise da relação entre a composição visual e a expressão "crise climática", além da identificação de recursos conotativos usados na representação de um bovino para construir a crítica ambiental.

Para Vera Lúcia Antunes, coordenadora pedagógica do Objetivo, a prova privilegiou o hábito de leitura e favoreceu candidatos com contato frequente com obras literárias e textos variados. Segundo ela, o exame apresentou diversidade temática e equilíbrio entre sensibilidade, interpretação e raciocínio.

O teste também trouxe reflexões filosóficas de Carl Sagan, a obra "Nebulosas", discussões sobre dados como mercadoria, memória na literatura, violência e psicologia, além do poema "Catar feijão", de João Cabral de Melo Neto.

A lista de autores incluiu ainda Júlia Lopes de Almeida, com um trecho de "O Cortiço" analisado a partir de um estudo de Antonio Candido, e Nísia Floresta, em uma questão sobre educação feminina no século 19, baseada em textos e imagens da época. "Foi uma prova muito bem elaborada, que deve servir de referência para as próximas edições da Fuvest", afirmou Antunes.

A professora de gramática do Colégio Oficina do Estudante, Liliane Negrão, avaliou que as questões da área foram diretas, com foco em formação de palavras e análise linguística. Segundo ela, três perguntas trataram especificamente de gramática, sendo duas sobre processos de formação vocabular.

Já o professor de literatura Marcelo Maluf, também do Oficina do Estudante, classificou a prova como complexa e de nível elevado, alinhada ao perfil tradicional da Fuvest. De acordo com ele, o bom desempenho exigiu não apenas leitura atenta das obras obrigatórias, mas também capacidade de interpretação e articulação entre os textos literários e debates mais amplos da sociedade brasileira.

A Fuvest apresentou neste domingo (14) aos candidatos o tema "O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado" na redação do vestibular.

Na redação, além da dissertação dissertativo-argumentativa, a prova permitiu, pela primeira vez, a escolha de um segundo gênero textual. Quem optou pela alternativa deveria escrever uma carta, conforme comando apresentado no caderno de provas, expondo uma situação de acusação injusta e justificando a decisão de conceder ou não o perdão.

A coletânea de apoio reuniu textos de diferentes naturezas -literária, jornalística e artística- que abordavam o tema sob múltiplas perspectivas. Entre eles, havia um texto publicado pela Folha, além de trechos de obras de ficção, poesia, música, uma fotografia jornalística e um texto de análise, usados como base para a construção da argumentação, sem possibilidade de cópia.

Ao todo, 30.787 candidatos se classificaram para a segunda fase. Os exames são aplicados em 680 salas distribuídas por 36 escolas de 22 cidades da capital, da região metropolitana, do interior e do litoral paulista. O índice de abstenção do primeiro dia foi de 5,94%.

A segunda fase do vestibular continua na segunda-feira (15), com 12 questões discursivas das disciplinas específicas de cada carreira. Cursos da área de exatas costumam cobrar matemática, física e química; de biológicas, química e biologia; e de humanas, história e geografia.