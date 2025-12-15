CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram no interior de São Paulo durante as chuvas que atingiram o estado no último fim de semana.

No sábado (13), um homem morreu após ser atingido por uma descarga elétrica em Juquitiba. A vítima tentava remover galhos de uma árvore caída para liberar o acesso a uma casa e recebeu uma descarga da rede elétrica.

Já no domingo (14), um homem morreu em Bauru após ser arrastado pela correnteza e cair em um rio. As duas mortes foram confirmadas pela Defesa Civil de São Paulo. Segundo o órgão, oito pessoas ficaram desabrigadas e 30 desalojadas até o fim da tarde de domingo.

Desde a quarta-feira (10), cinco pessoas morreram no estado em decorrência das chuvas que sucederam o ciclone extratropical que atingiu o sudeste brasileiro. Em Campos do Jordão, um homem morreu após um deslizamento de terra. A capital paulista registrou uma morte na zona leste, onde uma mulher foi atingida por um muro que caiu. Já em Guarulhos, na Grande SP, a queda de uma árvore também vitimou uma mulher.

Segundo a Defesa Civil, os níveis elevados de chuva em municípios do interior resultaram em diversos transtornos, causando deslizamentos de terra, desabamentos de muros e alagamentos.

Em Capivari, por exemplo, nove famílias foram removidas de suas casas após o rio Capivari atingir 1,76 metro acima do nível normal. A medida, diz a Defesa Civil, foi preventiva, mas a cidade tem histórico de alagamentos durante o período de chuva.

A cheia do Capivari também resultou em alagamentos em diversos bairros de Monte Mor, na região metropolitana de Campinas. Doze pessoas ficaram desalojadas.

Na capital, mais de 29 mil imóveis seguem sem energia elétrica desde quarta-feira, embora a Enel tenha afirmado que o apagão seria resolvido até o fim da noite de domingo.