SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última semana da primavera de 2025 começa com alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todo o estado de São Paulo, aponta o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O verão começa no próximo domingo (21).

Segundo o orgão federal ligado ao Ministério de Agricultura e Pecuária, nesta segunda-feira (15) há possibilidade de acumulados de até 50 mm de chuva em 24 horas, com ventos intensos de até 60 km/h. Entretanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Deve chover na região metropolitana de São Paulo principalmente no período da tarde.

Mas apesar do céu com muitas nuvens e umidade relativa do ar acima de 60%, não vai haver refresco. Segundo a previsão, os termômetros podem marcar 30°C durante a tarde na capital paulista. A mínima prevista é de 19°C.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo), a propagação de uma frente fria favorece o retorno das chuvas generalizadas no decorrer desta semana.

O calor deve continuar na terça-feira (16), também com máxima prevista de 30°C. A tendência é que chova menos.

Na quarta e na quinta, a máxima deve cair para 25°C. Também não há previsão de grandes volumes de chuva.

PELO PAÍS

Em Santos, na baixada santista, também deve chover à tarde nesta segunda-feira e máxima pode atingir 31°C.

No litoral norte, os termômetros devem girar em torno de 30°C, mas a previsão aponta para possibilidade de chuva durante todo o dia.

O alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas do Inmet é para todo o Rio Grande do Sul, parte do Paraná, toda a região Sudeste, Centro-Oeste, e parte do Norte e do Nordeste.

De acordo com a agência Climatempo, no Rio Grande do Sul, a formação da frente fria deve provocar chuva forte.

No Sudeste, além de São Paulo, a chuva deve se espalhar por Minas Gerais, Rio de Janeiro e pelo sul e interior do Espírito Santo.

No Nordeste, a chuva deve ser mais forte no Maranhão e no Paiuí, além da parte oeste da Bahia, aponta a Climatempo.