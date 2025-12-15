SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ultradireitista é eleito para Presidência do Chile, esquerda vai às ruas no Brasil em atos menores que os de setembro, atentado mata 15 na Austrália e outras notícias para começar esta segunda-feira (15).

AMÉRICA LATINA

Kast vence Presidência do Chile, e país volta à direita em uma versão trumpista. Presidente eleito promete política dura contra aumento da criminalidade e anti-imigrantes em situação ilegal.

PRISÃO DE BOLSONARO

Esquerda vai às ruas contra Congresso e PL da Dosimetria em atos menores que os de setembro. Assim como ocorreu com a PEC da Blindagem em setembro, movimentos querem pressionar Senado.

CONGRESSO

Carla Zambelli renuncia a cargo de deputada, e Motta vai dar posse a suplente. Decisão foi solução política após plenário da Câmara salvar parlamentar de cassação, contra determinação do STF.

ENTREVISTA

Brasil é líder mundial contra fascismo e virou exemplo ao prender Bolsonaro, diz filósofo americano. Jason Stanley, especialista em autoritarismo autoexilado no Canadá, afirma que instituições brasileiras se provaram sólidas.

ECONOMIA

Financiamento dos EUA a mineradoras brasileiras antecipa acordo por terras raras com Brasil. Banco estatal americano fechou empréstimo conversível em ações com empresa brasileira.

AUSTRÁLIA

Ataque terrorista em praia de Sydney mata 15 e fere 40 durante celebração judaica. Um dos atiradores também foi morto pela polícia após atentado em local turístico e movimentado da Austrália.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ucrânia abre mão de aderir à Otan em troca de garantias de segurança. Decisão representa mudança para Kiev, que pleiteava ingressar na aliança militar como salvaguarda contra ataques.

TELEVISÃO

SBT News foge do escopo do canal aberto de olho no prestígio das classes A e B. Emissora quer disputar audiência com GloboNews e CNN.

ROBERTO CARLOS

Roberto Carlos perde controle de carro e provoca acidente em gravação de especial na Globo. Cadillac que era dirigido pelo rei teve problemas nos freios e bateu em outros veículos.

VIOLÊNCIA

Policial reformado saca arma em vagão de metrô em Salvador. Metrô Bahia diz que seguranças foram acionados para intervir em desentendimento.