SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de um prédio na Mooca, zona leste de São Paulo estão desde quarta-feira (10) com problemas no fornecimento de energia elétrica.

Os 80 apartamentos do edifício de 20 andares na rua Teresina ficaram sem luz ainda na manhã de quarta, após os fortes ventos que atingiram a cidade durante a passagem de um ciclone extratropical, com rajadas de ventos na casa dos 90 km/h.

"Vivemos uma situação absolutamente insustentável e inaceitável desde o dia 10 de dezembro. Estamos sem energia elétrica, sem água potável, sem internet e sem TV a cabo, um completo apagão de dignidade humana", disse Regiane Machado, 51, representante comercial.

Segundo a moradora, todos os vizinhos perderam os alimentos que estavam armazenados nas geladeiras, congeladores e freezers.

O elevador está sem funcionar e idosos e pessoas com dificuldades de locomoção são obrigados a enfrentar os 20 andares de escadas para se locomover. Sem contar, o isolamento, pela impossibilidade de assistir televisão, acessar a internet ou mesmo trabalhar de casa, aponta Regina.

O prédio ainda ficou sem água por três dias e o restabelecimento só foi possível após alugarem um gerador por oito horas, ao custo de R$ 6.000, para asbatecer as bombas e encher as caixas d 'água.

"É um escárnio contra moradores que pagam suas contas religiosamente, e que agora se veem abandonados por uma empresa que se diz de energia. Energia, água e conectividade não são luxo, são direitos fundamentais para dignidade, saúde, segurança e participação social", diz.

Após muitas solicitações e reclamações, ela conta que a Enel foi ao prédio no sábado (13), mas não resolveu a situação. A energia chegou a voltar, mas de maneira parcial, somente em algumas unidades, como se funcionasse apenas uma fase.

"Os elevadores não funcionam, na área comum tem parte com energia e outras partes sem. Tem apartamento com luz na sala, mas não no quarto, por exemplo. Tem apartamento que consegue ligar a geladeira e outros que não", relata.

De acordo com a representante comercial, apesar dos inúmeros chamados, a Enel não voltou mais ao prédio. Em comunicação eletrônica, a empresa afirma que pretende solucionar os problemas até as 23h desta segunda-feira (15).

A Enel foi questionada na manhã desta segunda-feira (15), mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Tags:

SP