SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros enfrentam dificuldades nesta segunda-feira na linha 10-Turquesa da CPTM após uma falha no sistema desde o início da manhã.

A circulação de trens opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada. O problema ocorre em toda extensão da linha, e não apenas em um trecho específico.

O sistema de energia elétrica interna sofreu uma falha. De acordo com a concessionária, o problema teve início às 8h44 e ainda não foi resolvido.

Também não há previsão de normalização. "Os técnicos estão atuando para normalizar a operação. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos causados", disse em nota.

Catracas e plataformas ficaram lotadas devido a isso. A estação São Caetano, por exemplo, limitou a entrada de passageiros para controlar a lotação. "O trem parou em Santo André e ninguém avisou o que está acontecendo", escreveu uma usuária no X.