SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher em tratamento contra o câncer foi brutalmente agredida pelo marido com um pedaço de madeira no Recife.
A violência começou após um pedido de ajuda de Luísa Barros, 45, que está em tratamento para um câncer no fígado. Ela relatou em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que foi atacada com um objeto de madeira depois de pedir ao marido para pegar uma caixa de remédios que havia caído embaixo da geladeira.
Mulher sofreu múltiplas fraturas na cabeça e no rosto, quebrou o nariz e perdeu três dentes. Ela contou que levou vários golpes seguidos e caiu de costas no chão, sem entender o que estava acontecendo.
O agressor era marido da vítima e eles estavam juntos há 22 anos. Numeriano Luiz de Sá, 64, sargento reformado da PM e ex-secretário de Esporte de Calumbi. Ele foi afastado do cargo após o caso e está preso preventivamente.
Vizinho ouviu gritos de socorro e foi até o apartamento de Luísa. O jornalista Márcio Santos Silva ouviu os pedidos de ajuda e correu para o andar de baixo, onde encontrou Luísa Barros caída e ensanguentada.
"Eu gritei com toda a força que eu tinha na minha alma. Eu gritei pra eu estar aqui hoje, falando", disse Luísa Barros .
A vítima implorou para ser retirada do local. Luísa contou que, ao ver o vizinho, desmentiu a versão do marido de que havia caído e pediu para ser resgatada. "Eu acho que isso que eu fiz é o dever de qualquer pessoa. E, sinceramente, não tem heroísmo nenhum", afirmou o jornalista Márcio Santos Silva.
Luísa chegou ao hospital quase duas horas depois da agressão. Ela não tem previsão de alta e ainda passará por um avaliação oftalmológica.
Agressões verbais e violência psicológica antecederam agressão física. "Ela já vinha relatando para a gente que vinha passando por violências psicológicas, morais, verbais e que, na verdade, acabava naturalizando porque ele era o companheiro dela e porque ele manipulava falando que ele estava fazendo um grande favor de estar com ela", disse a advogada da vítima, Manuella Magalhães.
"Eu acho assim que às vezes o relacionamento ele acaba e a gente permanece no relacionamento. Tenha coragem, se conseguir identificar isso, saia, saia antes", disse Luísa Barros.
Defesa de Numeriano "pediu que o histórico de integridade dele seja considerado". Em nota enviada ao programa da TV Globo, advogado também solicitou "serenidade para que se aguarde a conclusão do inquérito policial, evitando-se julgamentos precipitados".