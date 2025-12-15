SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem com as mãos amarradas pulou de um carro em movimento para fugir de um sequestro no último sábado em Aracati (CE).

Uma câmera de segurança gravou o momento que a vítima, 35, foge. As imagens mostram quando a porta de um carro vermelho se abre e ele salta para fora, caindo na rua. O veículo continua trafegando normalmente.

O homem ficou caído por um tempo, mas depois passou a andar pela cidade em busca de ajuda. A Polícia Militar informou que recebeu denúncias de que uma pessoa, com os braços amarrados, ia em direção à delegacia do município.

Ele e outros dois amigos, de 28 e 39 anos, foram abordados por supostos sequestradores. Segundo o relato do homem, o grupo estava na praça das Carnaúbas, no bairro Várzea da Matriz, quando foram obrigados a entrar em um carro com homens armados.

As outras duas vítimas, que não conseguiram fugir, foram levadas para um cativeiro na mesma região. No local, os dois amigos sofreram agressões físicas e ameaças de morte, de acordo com a PM. O imóvel foi localizado pela corporação depois do depoimento do que escapou.

No cativeiro, um suspeito de 48 anos foi detido, mas vítimas já não estavam mais lá. Os dois homens foram resgatados nas proximidades da BR-304, onde foram apreendidos o veículo usado no sequestro e um celular.

Ainda não está claro se as vítimas foram extorquidos e se perderam algum valor. A delegacia de Polícia Civil de Aracati investiga o caso. O suspeito, que já possui antecedentes criminais, responde agora pelos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça. Como não teve o nome informado, não foi possível localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestações.