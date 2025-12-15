RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) e o governador do estado Cláudio Castro (PL) anunciaram nesta segunda-feira (15) que vão decretar ponto facultativo a partir do meio-dia desta quarta-feira(17), por conta das decisões que envolvem clubes cariocas.

O Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain às 14h (horário de Brasília), pela final da Copa Intercontinental, que acontece no Qatar.

Às 21h30, em São Paulo, o Vasco da Gama enfrenta o Corinthians pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A partida de volta acontece no domingo (21), no Maracanã.

O decreto, que será publicado em diários oficiais nesta terça (16), deve valer para o funcionalismo público e para escolas.

"Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador é flamenguista! Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito. Boa semana e bons jogos!", escreveu Paes em seu perfil oficial do X.

"Olá, pessoal! Quarta-feira é dia de Flamengo e de Vasco, não Flamengo X Vasco! Mengão de tarde e Vasco de noite! Eu e o prefeito já tratamos o ponto facultativo a partir de 12h em todo o RJ", disse Castro também no X.

A programação do Flamengo é de realizar a viagem de voltar do Qatar às 4h (horário de Brasília) de quinta (18), logo após o jogo contra o PSG. É possível que haja recepção da torcida, o chamado "Aerofla", no aeroporto internacional do Rio, o Galeão, assim como houve quando a delegação voltou de Lima, após a conquista da Libertadores, e quando partiu para o Catar para a disputa do torneio.

O Vasco, que deve viajar a São Paulo nesta terça (16), confirmou o jogo da volta no Maracanã, e não em São Januário. A capacidade do estádio ?72 mil contra 20 mil? e a segurança das torcidas, consideradas rivais, foram levadas em consideração.