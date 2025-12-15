SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta de perigo para chuvas intensas em 18 estados brasileiros.
O Inmet alerta para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h. É destacado o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Validade do aviso começou às 10h de hoje e vai até 10h de quarta-feira. Os estados que receberam o alerta são: Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Bahia, Espirito Santo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins.
O instituto recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue sob árvores nem estacione próximo a torres ou placas. Se possível, desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
As áreas afetadas são:
Centro, Sul, Norte, Leste e Noroeste Goiano (GO);
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (MG);
Central Mineira (MG);
Zona da Mata;
Ocidental do Tocantins (TO);
Centro-Sul Mato-grossense (MT);
Vale do Rio Doce (MG);
Central Espírito-santense (ES);
Sudeste Paraense (PA);
Nordeste Mato-grossense (MT);
Noroeste Espírito-santense (ES);
Oeste de Minas (MG);
Vale do Mucuri (MG);
Sul/Sudoeste de Minas (MG);
Centro Norte de Mato Grosso do Sul (MS);
Sul Espírito-santense (ES);
Campo das Vertentes (MG);
Oriental do Tocantins (TO);
Norte Mato-grossense (MT);
São José do Rio Preto (SP);
Sudoeste Paraense (PA);
Ribeirão Preto (SP);
Sudeste Mato-grossense (MT);
Leste Rondoniense (RO);
Sul Maranhense (MA);
Centro Amazonense (AM);
Metropolitana de Belo Horizonte (MG);
Sudoeste Amazonense (AM);
Jequitinhonha (MG);
Noroeste Fluminense (RJ);
Sul Amazonense (AM);
Vale do Paraíba Paulista (SP);
Centro Fluminense (RJ);
Noroeste de Minas (MG);
Extremo Oeste Baiano (BA);
Norte Amazonense (AM);
Sul Fluminense (RJ);
Norte de Minas (MG);
Distrito Federal (DF);
Madeira-Guaporé (RO);
Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ);
Campinas (SP);
Norte Fluminense (RJ);
Vale São-Franciscano da Bahia (BA);
Baixadas (SP e RJ);
Leste de Mato Grosso do Sul (MS);
Sudoeste Mato-grossense (MT);
Oeste Maranhense (MA);
Centro Sul Baiano (BA).