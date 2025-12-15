SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto com um tiro na cabeça no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, na noite deste domingo (14), na frente da mulher e da filha. O atirador fugiu e não foi identificado.
Imagens que circulam em redes sociais mostram o momento em que o homem de 27 anos, que dirigia um carro na companhia da mulher e da filha, é abordado pelo criminoso em uma motocicleta.
O caso ocorreu na rua Francisco Mariani. O motorista pareceu ter esboçado uma reação e foi baleado na cabeça. O criminoso fugiu.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal do Campo Limpo, mas não resistiu.
O crime foi registrado como homicídio no 47° DP (Capão Redondo).
