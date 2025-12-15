SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aliado do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o vereador Ricardo Teixeira foi reeleito para presidir a Câmara Municipal de São Paulo nesta segunda-feira (15). Candidato único, ele obteve 49 votos favoráveis, cinco abstenções e nenhum voto contrário.

"Aos vereadores que me apoiaram nesse próximo mandato, espero nunca decepcioná-los. O diálogo sempre vence", afirmou Teixeira, após a votação.

O caminho até a reeleição foi conturbado. Presidente do União em São Paulo, Milton Leite pretendia lançar outros nomes, como Silvão Leite e, por fim, Rubinho Nunes, como forma de manter sua influência no Legislativo, mas acabou desistindo.

Já Teixeira, que antes foi secretário de Trânsito na gestão Nunes, já é visto como figura mais próxima ao Executivo.

"A bancada de vereadores na Câmara compôs com o Teixeira e ficou bom", disse Milton Leite.

A presidência da Câmara havia sido entregue para o União em 2024, em troca do apoio da sigla à reeleição de Nunes.

No final de 2024, Teixeira foi o indicado pelo partido, sob a condição de permanecer na presidência por um ano, após a bancada União ter feito acordo de que haveria um rodízio na presidência da Câmara.

Os planos de Leite, ao costurar o rodízio, consistiam em emplacar seus aliados Silvão e o próprio Rubinho, que entrou em conflito com o prefeito por ter apoiado Pablo Marçal (PRTB) na eleição de 2024.