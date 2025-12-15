SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi atropelada pelo carro conduzido pelo ex-companheiro na manhã desta segunda-feira (15) na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Segundo a PM, o autor do crime estaria inconformado com o término da relação.

De acordo com a polícia, o atropelamento ocorreu quando a vítima teria ido junto com o ex levar a filha deles na escola nesta segunda. A mulher tinha uma medida protetiva contra o ex desde a última sexta-feira (12).

Câmeras de segurança instaladas na avenida Arraias do Araguaia registraram a ação: eles discutem no carro e a mulher sai andando pela calçada. Em seguida, ele acelera o veículo.

A mulher, então, entra em uma outra rua na tentativa de escapar, mas é atingida pelo automóvel e cai.

De acordo com a Polícia Militar, ela sofreu lesões graves ao bater o rosto em um poste após ser atingida pelo carro. A vítima perdeu diversos dentes.

Após o atropelamento, o homem fugiu. A mulher foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Carrão, onde recebeu atendimento.

O homem foi preso pela Polícia Militar momentos depois do crime. O caso deve ser registrado na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher.

OUTRO CASO

Tainara Souza Santos, 31, foi atropelada por um Douglas Alves da Silva, 26, com quem havia tido um relacionamento, em 29 de novembro. O homem, segundo a investigação, não teria gostado de vê-la conversando em um bar com outra pessoa.

Silva então atropelou a arrastou Tainara pela marginal Tietê, numa distância de 1 km. A mulher teve as duas pernas amputadas e diversos ferimentos. Ela está internada no Hospital das Clínicas.

Silva virou réu sob acusação de tentativa de feminicídio contra Tainara e tentativa de homicídio contra um rapaz que a acompanhava naquela data.

Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Motoristas que estavam nas proximidades também filmaram o carro com o corpo da mulher sendo arrastado em um trecho da marginal.