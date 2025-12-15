SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Lucinete Freitas, 55, natural de Aracoiaba, no interior do Ceará, está desaparecida em Portugal há mais de uma semana.

Última vez que manteve contato com a família foi por telefone, no dia 5 de dezembro. Ao UOL, Teodoro Júnior, marido da brasileira, contou que ela se mudou para Portugal há sete meses para trabalhar.

Lucinete trabalha como babá e mora em um quarto em Amadora, região metropolitana de Lisboa. No dia 5 de dezembro, a mulher contou ao marido que viajaria para o Algarve, no sul do país, com uma amiga. O objetivo seria visitar um apartamento para alugar, já que ela pretendia levar o marido e o filho de 14 anos para morar em Portugal ano ano que vem.

O marido disse que pessoa responsável pela locação informou a ele que Lucinete não compareceu à visita. Desde esse dia, Lucinete não atende ligações e nem responde as mensagens da família.

Brasileira falava com os familiares todos os dias. A preocupação deles aumentou após algumas mensagens chegaram a ser visualizadas, mas não respondidas. Teodoro Júnior disse também que não conhece a amiga que acompanharia a esposa na suposta viagem.

Família para qual a brasileira trabalha contou que ela não apareceu no trabalho desde o dia 6 de dezembro. Ele afirma que não conhece essa amiga que iria viajar com Lucinete e a família tenta descobrir quem seria. "Esse é o grande mistério. Não sabemos quem é essa pessoa", disse.

Lucinete e o marido são casados há 15 anos. Ele tenta descobrir informações que possam ajudar a localizar a esposa em Portugal. Ele contou que já entrou em contato com a Embaixada Brasileira em Portugal e com o Ministério das Relações Exteriores para notificar sobre o desaparecimento, mas ainda aguarda respostas.

O UOL procurou o governo brasileiro para saber se o caso está sendo acompanhado e aguarda retorno.