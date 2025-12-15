O cantor e compositor Milton Nascimento vai receber na próxima terça-feira (16) o título de Doutor Honoris Causa, concedido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo da Fiocruz, a homenagem "reconhece a relevância da obra de Milton como instrumento de resistência, crítica social e afirmação de identidades ao longo de mais de seis décadas de trajetória artística", informa a instituição.

A titulação Honoris Causa (em português, "por causa da honra") é a mais alta distinção concedida por universidades e instituições de ensino, condecorando personalidades de notável saber que tenham contribuído de maneira relevante para o desenvolvimento científico, filosófico ou artístico.

O legado artístico de Milton Nascimento é inegável e sua obra está em sintonia com a missão da nossa instituição. Desde o início da carreira, Bituca utilizou seu canto e sua musicalidade como instrumentos de conscientização, transformação social e resistência democrática", explicou o presidente da Fiocruz, Mario Moreira.

A entrega do título será feita na sede da Fiocruz Minas, em Belo Horizonte (MG), cidade onde o cantor consolidou sua carreira. Milton será representado pelo maestro de sua banda, Wilson Lopes.

O artista, de 83 anos, tem enfrentado questões de saúde e, em outubro, a família revelou que ele foi diagnosticado com demência por corpos de lewy. Sua turnê de despedida dos palcos foi realizada em 2022, mas, em agosto do ano passado, ele lançou Milton + Esperanza, álbum de estúdio em colaboração com a cantora de jazz americana Esperanza Spalding.

Carreira

Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se ainda bebê para Minas Gerais, onde cresceu e se tornou artista, ainda na adolescência.

Na década de 60, o cantor e compositor passou a integrar o histórico movimento do Clube da Esquina e alcançou visibilidade nacional ao participar do Festival Internacional da Canção.

Ao longo de sua carreira, Milton gravou quase 50 álbuns. A Fiocruz ressalta que suas músicas também foram usadas como instrumento para denunciar injustiças, inclusive durante a Ditadura Militar.

O músico já foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa por outras instituições, como a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Estadual de Campinas e a Berklee College of Music, nos Estados Unidos.

