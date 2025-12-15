SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de um prédio na Mooca, zona leste de São Paulo ficaram desde quarta-feira (10) com problemas no fornecimento de energia elétrica. O problema só foi resolvido por volta de meio-dia desta segunda-feira (15).

Os 80 apartamentos do edifício de 20 andares na rua Teresina ficaram sem luz ainda na manhã de quarta, após os fortes ventos que atingiram a cidade durante a passagem de um ciclone extratropical, com rajadas de ventos na casa dos 90 km/h.

"Vivemos uma situação absolutamente insustentável e inaceitável desde o dia 10 de dezembro. Estamos sem energia elétrica, sem água potável, sem internet e sem TV a cabo, um completo apagão de dignidade humana", disse Regiane Machado, 51, representante comercial.

Segundo a moradora, todos os vizinhos perderam os alimentos que estavam armazenados nas geladeiras, congeladores e freezers.

O elevador ficou sem funcionar e idosos e pessoas com dificuldades de locomoção foram obrigados a enfrentar os 20 andares de escadas para se locomover. Sem contar, o isolamento, pela impossibilidade de assistir televisão, acessar a internet ou mesmo trabalhar de casa, aponta Regina.

O prédio ainda ficou sem água por três dias e o restabelecimento só foi possível após alugarem um gerador por oito horas, ao custo de R$ 6.000, para abastecer as bombas e encher as caixas d'água.

"É um escárnio contra moradores que pagam suas contas religiosamente, e que agora se veem abandonados por uma empresa que se diz de energia. Energia, água e conectividade não são luxo, são direitos fundamentais para dignidade, saúde, segurança e participação social", diz.

Após muitas solicitações e reclamações, ela conta que a Enel foi ao prédio no sábado (13), mas não resolveu a situação. A energia chegou a voltar, mas de maneira parcial, somente em algumas unidades, como se funcionasse apenas uma fase.

"Os elevadores não funcionam, na área comum tem parte com energia e outras partes sem. Tem apartamento com luz na sala, mas não no quarto, por exemplo. Tem apartamento que consegue ligar a geladeira e outros que não", relata.

De acordo com a representante comercial, apesar dos inúmeros chamados, a Enel não voltou mais ao prédio. Em comunicação eletrônica, a empresa afirma que pretende solucionar os problemas até as 23h desta segunda-feira (15).

A Enel afirmou que uma equipe foi ao local e restabeleceu o fornecimento de energia por volta de meio-dia dessa segunda-feira (15).

