SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mulher que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada na Marginal Tietê, em São Paulo, esteve consciente e passa por nova cirurgia.

Tainara Souza Santos, 31, abriu os olhos no fim de semana. No entanto, a vítima teve uma complicação pulmonar e voltou a ser entubada ontem, explicou seu advogado, Fabio Costa.

Internada no Hospital das Clínicas, ela passa pela terceira cirurgia desde o atropelamento. Antes, a vítima passou por uma inserção de pinos no quadril e uma colostomia.

A mulher teve as duas pernas amputadas após o crime. No dia 29 de novembro Tainara foi atropelada e arrastada por Douglas Alves da Silva, 26, com quem teve um envolvimento.

HOMEM QUE ATROPELOU TAINARA VIROU RÉU

Douglas Alves da Silva guiava o Golf preto que atropelou e arrastou Tainara. Testemunhas afirmaram para a polícia que ele teve um relacionamento com a vítima.

O homem virou réu por tentativa de feminicídio. O Tribunal de Justiça de São Paulo recebeu a denúncia considerando a "extrema gravidade" do crime. Ele também vai responder por tentativa de homicídio contra o homem que acompanhava Tainara no momento do delito.

"Inegável que a conduta do acusado demonstra falta de empatia e total desprezo pela vida humana, revelando-se desproporcional e incompatível com a vida em sociedade", disse a Juíza Paula Marie Konno.

Douglas está detido no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo. O homem estava detido numa delegacia na capital paulista e teve sua prisão temporária convertida para preventiva e chegou ao presídio na segunda-feira.

Procurada, defesa de Douglas disse apenas que "ele é réu confesso". Antes, advogado já tinha negado que o crime tenha sido motivado por ciúmes e classificou as informações como "infundadas".

DOUGLAS ALEGA QUE NÃO CONHECIA TAINARA

"Eu nem a conhecia", disse o preso ontem após audiência de custódia. Ao ser questionado pelo UOL sobre o crime, Douglas alegou que não conhecia Tainara -versão confrontada por testemunhas ouvidas pela polícia, segundo o delegado Augusto Bícego, titular do 90º DP, na zona norte da capital.

Em depoimento, Douglas disse que amigo se desentendeu com o homem com quem a vítima estava. Ele reforçou que não a conhecia e afirmou que interveio na discussão entre os dois e tomou uma "garrafada" no rosto. Na sequência ambos saíram de carro.

Momentos depois, ele afirmou que viu a vítima caminhando com o homem e decidiu "dar um susto" no casal. No entanto, Douglas alegou que a mulher teria se "projetado" contra o carro e sido atropelada.