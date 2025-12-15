SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa aprovou nesta segunda (15) o uso de semaglutida, o ingrediente ativo do Wegovy e do Ozempic, para tratar gordura no fígado com inflamação.

O uso do medicamento é indicado para adultos com fibrose moderada a avançada, sem cirrose hepática, como complemento a uma dieta com redução calórica e aumento da atividade física para controle de peso.

A gordura excessiva no fígado, também chamada de esteatose metabólica, afeta cerca de 30% da população mundial. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a prevalência é em torno de 20%. A condição está associada à obesidade.

Além de aumentar o risco cardiovascular, a esteatose pode evoluir para Mash, esteato-hepatite, uma inflamação grave que pode levar à cirrose e até à necessidade de transplante hepático se não for diagnosticada e tratada adequadamente.

A liberação da Anvisa se baseou em estudo de fase 3 Essence, que avaliou o efeito da semaglutida 2,4 mg subcutânea em adultos com esteato-hepatite associada à disfunção metabólica e fibrose hepática moderada a avançada.

Parte dos 1.200 participantes recebeu o medicamento, e outra parte um placebo. Segundo os resultados, a inflamação desapareceu em 63% dos pacientes tratados com o princípio, em comparação a 34,3% no grupo placebo.

Ainda de acordo com os dados, 37% dos pacientes tratados apresentaram melhora no estágio da fibrose hepática, contra 22,4% do placebo. Por fim, 33% dos pacientes reverteram a inflamação e melhoraram o grau de fibrose ao mesmo tempo.

Nos Estados Unidos, a FDA já tinha aprovado o Wegovy para tratar adultos com esteato-hepatite e para reduzir o risco cardiovascular, ataque cardíaco e derrame em adultos com sobrepeso ou obesos sem diabetes.

Canetas como Wegovy são análogas do GLP-1, hormônio produzido no intestino que atua no controle dos níveis de glicose no sangue e nos mecanismos de saciedade. Este é o primeiro análogo de GLP-1 aprovado pela Anvisa para tratar pessoas que vivem com obesidade e sobrepeso com ao menos uma comorbidade.

Aprovada pela Anvisa em janeiro de 2023, a semaglutida 2,4 mg chegou às farmácias brasileiras em agosto de 2024.