SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou nesta segunda-feira (15) as respostas esperadas das questões discursivas aplicadas no segundo dia da segunda fase do vestibular 2026. O material reúne os padrões considerados ideais pelas bancas elaboradoras para as provas das disciplinas específicas de cada carreira.

Confira as respostas da 2ª fase da Fuvest Segundo a fundação, as respostas divulgadas indicam o desempenho esperado de um candidato bem preparado, com base nos conteúdos previstos no currículo do ensino médio. Os textos servem como referência para a correção, mas podem ser ajustados pelas bancas durante o processo de avaliação.

No segundo dia da segunda fase, os candidatos responderam a 12 questões discursivas. Cursos da área de exatas fizeram provas de matemática, física e química. Nas biológicas, caíram química e biologia. Já nas humanas, as provas cobraram história e geografia.

De acordo com a Fuvest, as respostas esperadas são apresentadas de forma objetiva e pressupõem que o vestibulando atenda integralmente ao que foi solicitado nos enunciados. A banca afirma que a correção leva em conta não apenas o domínio conceitual, mas também a capacidade de análise, reflexão e articulação entre dimensões práticas, conceituais e socioculturais dos temas cobrados.

Foram divulgadas respostas esperadas para as provas de matemática, física, química, biologia, história e geografia. Em física e química, os padrões de resposta detalham a aplicação correta de modelos, cálculos e relações entre grandezas. Em biologia, história e geografia, a banca destacou a importância da interpretação de textos, gráficos e mapas, além da contextualização histórica, ambiental e social.

A Fuvest diz que não há uma única forma correta de responder às questões discursivas. Soluções diferentes das apresentadas podem receber a pontuação máxima, desde que estejam corretamente fundamentadas e atendam ao que foi pedido.

O segundo dia da etapa discursiva da Fuvest 2026 levou referências da cultura pop, da música e do cotidiano para as provas. Os candidatos tiveram de analisar a trajetória do Homem-Aranha ao lançar sua teia para salvar uma pessoa, responder a uma questão sobre a doença de Parkinson revelada pelo ex-líder do Black Sabbath e calcular a força envolvida no salto de uma pipoca no momento em que estoura.

Os resultados do vestibular e a convocação para a primeira chamada de matrículas estão previstos para o dia 23 de janeiro de 2026.

Ao todo, 30.787 candidatos se classificaram para a segunda fase do vestibular. As provas foram aplicadas em 680 salas distribuídas por 36 escolas de 22 cidades da capital, da região metropolitana, do interior e do litoral paulista. A taxa de abstenção no segundo dia da segunda fase foi de 6,86%.