CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Uma estátua da loja da Havan em Guaíba (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, despencou na tarde desta segunda-feira (15) durante um temporal na cidade.

A réplica da Estátua da Liberdade usada como marca da Havan, do empresário Luciano Hang, tem 24 metros de altura e foi ao chão do estacionamento da loja.

De acordo com a empresa, não houve feridos e nem danos materiais a clientes.

"A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura", disse a empresa, em nota.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da queda, que foi próxima a um carro estacionado.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido alerta vermelho para a região com possibilidade de fortes ventos.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil para saber se há uma velocidade estimada do vento no momento da queda e ainda não houve resposta.

Segundo a loja, a estrutura que sustenta a Estátua da Liberdade tem 35 metros de altura total. Mas apenas a própria réplica, de 24 metros, foi ao chão.

Ela está instalada no local desde 2020, quando a loja foi inaugurada.

A loja afirmou que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica e que será realizada uma vistoria técnica "para apurar as causas do incidente e definir as próximas medidas".