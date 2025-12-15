RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma mulher de 40 anos e da filha dela, um bebê de oito meses, moradoras do morro da Providência, na região central do Rio de Janeiro. Rosimere da Hora e a criança Maria Cecília da Hora foram vistas pela última vez na quinta-feira (11).

O caso ganhou repercussão após o Instituto Entre o Céu e a Favela, que atende famílias da comunidade, divulgar um cartaz nas redes sociais no sábado (13) pedindo ajuda para localizar mãe e filha. Segundo a entidade, Rosimere enfrenta situação de vulnerabilidade financeira e é acompanhada pelo instituto em ações de apoio social.

A publicação informa que uma das filhas de Rosimere, uma criança com diagnóstico de autismo, foi encontrada sozinha às margens da rodovia BR-116, na altura de Guapimirim, na Baixada Fluminense, a mais de 75 quilômetros de casa. Ela foi encaminhada para um abrigo.

Segundo a diretora do instituto, Cíntia Santana, moradores relataram que uma mulher vinha visitando a casa de Rosimere nos dias anteriores ao desaparecimento. De acordo com esses relatos, a mulher teria saído com Rosimere sob o pretexto de comprar roupas e pediu que ela levasse os documentos das crianças.

"A gente atende a Rosimere, que é mãe de cinco filhos. As informações que temos são de que ela saiu com essa mulher e desde então não foi mais vista", afirmou Cíntia. Ainda segundo ela, Rosimere apresenta questões de saúde mental que não foram diagnosticadas.

As outras crianças de Rosimere estão sob a responsabilidade do pai.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 4ª DP (Presidente Vargas) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que dá continuidade às investigações. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para localizar Rosimere e a filha.

O Instituto Entre o Céu e a Favela informou que eventuais informações sobre o paradeiro de Rosimere e de Maria Cecília podem ser repassadas aos telefones (21) 99365-8726 ou (21) 97631-9176, divulgados pela própria entidade nas redes sociais.