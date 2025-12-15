SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 37 anos, torcedor do Cruzeiro, foi preso por atirar contra vizinhos após a eliminação de seu time para o Corinthians, na Copa do Brasil, na noite deste domingo (14), na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Cruzeirense, que não teve o nome divulgado, se irritou com a comemoração dos vizinhos, que celebraram a derrota do time mineiro. As vítimas são uma mulher e um homem, ambos de 44 anos, torcedores do Atlético Mineiro, principal rival do Cruzeiro. As informações são da Polícia Militar de Minas Gerais.

Após o fim do jogo, as vítimas, que estavam em casa, colocaram o hino do Corinthians para tocar. Em seguida, o homem e a mulher foram até a varanda do segundo andar da casa e passaram a comemorar a derrota do Cruzeiro, enquanto tocava o hino Corinthians.

Na sequência, o torcedor do Cruzeiro pegou uma arma de fogo, foi até a rua, mirou no imóvel dos vizinhos e atirou. Os moradores precisaram se agachar para não serem atingidos. Ninguém ficou ferido.

Vítimas acionaram a Polícia Militar, que foi até o endereço e prendeu o homem em flagrante. Ele negou as acusações, mas a PM encontrou ao menos um cartucho intacto de munição de uma pistola calibre .38, que estava em frente à casa do suspeito.

Cruzeirense foi autuado por disparo de arma de fogo e ameaça. Em nota, a Polícia Civil informou que ele prestou depoimento e está à disposição da Justiça.

Como o suspeito não teve o nome divulgado, não foi possível conferir se ele passou por audiência de custódia. Pelo mesmo motivo, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.