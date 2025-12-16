SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta terça-feira (16) a terceira aplicação do Enem em 2025. As provas serão para candidatos que não puderam fazer o exame nas datas regulares devido a problemas logísticos ou a outras situações previstas no edital.

A reaplicação ocorre após a edição principal e o exame excepcional realizado nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, em razão da COP30.

Segundo o Inep, órgão responsável pelo exame, a reaplicação é voltada a participantes que tiveram impedimentos comprovados, como falta de energia elétrica no local de prova, desastres naturais, falhas na aplicação ou casos de doenças infectocontagiosas informados dentro do prazo.

É o caso, por exemplo, de estudantes de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, cidade afetada pela passagem de um ciclone em novembro.

Também estão incluídos candidatos afetados por erros de procedimento durante o exame.

Questionado sobre o número de participantes desta edição, o Inep não respondeu até a publicação.

Os locais de prova podem ser consultados na Página do Participante, no site do Inep. O instituto orienta que os candidatos cheguem com antecedência mínima de uma hora e levem documento oficial com foto, além de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O uso de aparelhos eletrônicos não é permitido; os dispositivos devem ser desligados e guardados conforme a orientação dos fiscais.

As provas seguem o mesmo formato da aplicação regular. No primeiro dia, os participantes respondem às questões de linguagens, ciências humanas e redação.

No segundo, na quarta (17), fazem as provas de matemática e ciências da natureza. Os horários de abertura e fechamento dos portões, assim como o tempo de duração, são os mesmos da edição principal do Enem.

As notas do Enem são usadas como critério de seleção em programas federais de acesso ao ensino superior, como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), além de processos seletivos próprios de universidades públicas e privadas no Brasil e no exterior. A expectativa é que o calendário desses programas seja mantido, com o uso das notas da reaplicação sem prejuízo aos candidatos.

O Inep informou que o cronograma de divulgação dos resultados da reaplicação segue o calendário geral do Enem 2025. As notas poderão ser acessadas individualmente pela Página do Participante, com login do Gov.br.

REAPLICAÇÃO DO ENEM 2025

Datas: terça-feira (16) e quarta-feira (17)

Portões: abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília)

Provas:

? 1º dia: linguagens, ciências humanas e redação

? 2º dia: matemática e ciências da natureza

Consulta de local de prova: Página do Participante (enem.inep.gov.br)