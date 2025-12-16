SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim nesta segunda-feira (15) alertando para a mudança nas condições do tempo a partir desta terça (16) no estado, devido ao avanço de uma frente fria pela costa paulista.

Segundo o órgão, desde a manhã há previsão de pancadas de chuva em diversas regiões. No entanto, o maior volume de precipitação é esperado para o fim da tarde, devido às instabilidades provocadas pela frente fria, o que favorece a ocorrência de temporais de forma generalizada, acompanhados de raios e rajadas de vento.

Os maiores volumes de chuva são esperados na faixa litorânea, especialmente na Baixada Santista e litoral norte, onde os acumulados elevam o risco para alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

Na região metropolitana de São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo indica que o sol deve aparecer e aumentar o calor entre a manhã e as primeiras horas da tarde. Com isso, a temperatura deve variar da mínima de 21°C de manhã à máxima de 30°C à tarde, antes de começar a chover.

O CGE diz que há previsão de chuva moderada a forte com trovoadas e rajadas de vento na capital. "As precipitações podem se estender para o período da noite, o que eleva o potencial para alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. A sensação de tempo abafado predomina", diz o órgão municipal.

Com esse cenário, existe a possibilidade de a região metropolitana voltar a ter problemas de fornecimento de energia elétrica, aumentando a área do apagão que começou na quarta-feira passada (10) e ainda não sanado pela Enel.

Devido a esse tempo chuvoso, a temperatura deve cair nos próximos dias, chegando às máximas de 22°C tanto na quarta (17) quanto na quinta (18) na Grande São Paulo, com previsão de chuva.

De acordo com o banco de dados do CGE, dezembro acumulou até as 7h desta segunda, cerca de 109,7 mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 59,6% dos 184,2 mm esperados para o mês.

As instabilidades provocadas pela frente fria também devem atuar em outros estados nesta terça. Os dados meteorológicos analisados pela Climatempo mostram que isso deve ocorrer desde a manhã no noroeste, interior e sul de Minas Gerais. Deve chover de maneira moderada a forte em São Paulo, Rio de Janeiro, grande parte de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo.

"Há risco de temporais em São Paulo, Rio de Janeiro, metade oeste e sul de Minas Gerais e extremo sul capixaba. A situação é de perigo para volumes elevados de chuva no leste paulista, grande parte do Rio e na zona da mata mineira. O tempo fica mais firme no restante do Espírito Santo e no nordeste de Minas. As temperaturas seguem elevadas, e as rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h, podendo chegar a 70 km/h no litoral sul de São Paulo e na Baixada Santista", informa a Climatempo.