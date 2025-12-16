SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula, Tarcísio e Nunes trocam acusações em crise da Enel, Alexandre Moraes aciona governo para pedir extradição de Ramagem e outras notícias para começar esta terça-feira (16).

SÃO PAULO

Lula, Tarcísio e Nunes usam crise da Enel como blindagem e munição para 2026. Políticos adotam estratégias distintas para reduzir desgaste com milhões sem energia em SP.

SENADO

Presidente da CCJ do Senado diz que texto de redução de pena não passa e quer limitar medida ao 8/1. Especialistas se dividem sobre efeito de emenda do senador Otto Alencar sobre punição a Bolsonaro.

STF

Moraes aciona governo Lula para pedir aos EUA extradição de Ramagem. Ministro do STF determinou que secretaria da corte encaminhe documentação ao Ministério da Justiça.

VIDA PÚBLICA

Carreiras da AGU ganharam R$ 4,5 bi com verbas acima do teto nos últimos cinco anos. Órgão afirma que repasses são de responsabilidade do CCHA; conselho diz que análise está incorreta e que verbas indenizatórias não se submetem ao teto.

BANCO MASTER

Toffoli libera retomada do caso Master, mas determina que materiais apreendidos fiquem em seu gabinete. Ministro pede depoimentos de investigados e dirigentes do Banco Central.

MERCADO

Haddad deve deixar Fazenda no fim de fevereiro para coordenar campanha de Lula. Ministro já conversou com presidente sobre saída e sugeriu Dario Durigan para o cargo.

UNIÃO EUROPEIA

França está totalmente errada em se opor a acordo com Mercosul, diz ex-negociador europeu. Jean-Luc Demarty participou ativamente da negociação do tratado prestes a ser ratificado.

FILMES

Filho de Rob Reiner matou o diretor e sua mulher a facadas, diz polícia. Nick Reiner tem trajetória de internações e vício em drogas.

RIO GRANDE DO SUL

Estátua da Havan despenca durante temporal em cidade da região de Porto Alegre. Réplica em Guaíba tem 24 metros de altura e caiu no estacionamento da loja nesta segunda (15).

SURFE

Lucas Chumbo supera quedas para celebrar triunfo em ondas gigantes de Nazaré. Brasileiro leva duas 'vacas', mas é premiado com a melhor apresentação individual masculina.

CELEBRIDADES

Angelina Jolie mostra cicatrizes de mastectomia para alertar mulheres sobre câncer de mama. Na capa da Time França, atriz fala sobre cirurgia preventiva feita em 2013 e defende a importância do rastreamento da doença.

Tags:

Lula